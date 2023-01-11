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Aktüel Yunanistan zulme devam ediyor! Türkiye imdatlarına yetişti
Aktüel

Yunanistan zulme devam ediyor! Türkiye imdatlarına yetişti

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 22:25:00 -
Yunanistan zulme devam ediyor! Türkiye imdatlarına yetişti

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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