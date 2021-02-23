Yunanistan Türkiye’ye mi saldırdı? Yunanistan Türk gemisini mi taciz mi etti?

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Türkiye, Yunanistan'a karşılık verdi mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.