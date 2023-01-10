Yunanistan Türkiye ile neden 6 saatlik savaş istiyor? Emekli Korgeneral canlı yayında açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Gürbüz Evren'e konuşan Yunan General C. E olası Türkiye-Yunanistan savaşına ilişkin çarpıcı söylemlerde bulundu.

Yunan general "Türk ordusunun 24 saatte Atina’ya girebileceği yorumlarına ne diyorsunuz?" sorusuna "Harekât kabiliyeti yüksek olan Türk ordusunun hızla Atina’ya ilerlemesi normal. Biz bu ilerleyişi ABD, AB ve NATO’nun müdahalesine zaman kazanmak amacıyla yavaşlatmaya çalışırız. ABD ve NATO güçleri krizin başlamasından en geç 6 saat sonra Türkiye’yi engelleyecektir” cevabını verdi.

Evren'in neden '6 saat' sorusuna cevap vermekten kaçınan Yunan general, "Belli ki 6 saat konusunda bir yerlerden garanti almışsınız." cevabıyla karşılaştı.

Peki neden 6 saat?

Yunan generalin bu açıklamaları Haber Global'de yayınlanan programda Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'a soruldu. Karakuş, Yunanistan'ın ABD'ye adeta esir olacak şekilde yaptığı anlaşma ile Türkiye'nin kara harekatının kısmen önünün kesildiğini söyledi.

Deniz Kuvvetlerinde ise Ege'nin deniz kuvvetlerinin verimli kullanılmasına çok müsait bir bölge olmadığına dikkat çekti. Olası bir harekat için en önemli göstergenin hava kuvvetleri olduğunu ifade eden Karakuş, Yunanistan'ın 6 saat söylemi ile 3 sortilik zaman istediğini söyledi.

Karakuş, "Yunanistan'ın buradaki amacı ben 6 saatte 3 sorti yaparım. Onların niyeti o gayet iyi bilelim" açıklamasında bulundu.