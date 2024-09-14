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Gündem Yunanistan tarafından Türkiye’ye itilen 18 göçmen ölümden döndü
Gündem

Yunanistan tarafından Türkiye’ye itilen 18 göçmen ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-14 22:59:00 - 2024-09-14 22:59:25
Yunanistan tarafından Türkiye’ye itilen 18 göçmen ölümden döndü

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 8’i çocuk olmak üzere 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyonda 30 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bulunan bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan müdahale sonucunda, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER

Karaburun açıklarında durdurulan başka bir lastik botta ise 2’si çocuk olmak üzere 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Çeşme ilçesinde karada düzenlenen başka bir operasyonda ise 17 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

 

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