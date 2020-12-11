  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan suçüstü yakalandı! Bu görüntüye gündem oldu
Gündem

Yunanistan suçüstü yakalandı! Bu görüntüye gündem oldu

Ege'de, Yunan sahil güvenlik gemisinin 2 bota aktardığı düzensiz göçmenleri açık denizde ölüme terk ettiği görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:28:00 - 2020-12-11 12:28:52

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde 2 şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk karasularına doğru geri ittiği anlar, İHA tarafından dakika dakika kaydedildi.

Görüntüde, Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor.

Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.

Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor.

Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.

Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu
Gündem

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu

Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay