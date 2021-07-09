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Gündem Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!
Gündem

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 15 düzensiz göçmen İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 19:00:00 - 2021-07-09 19:02:23
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Temmuz saat 08.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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