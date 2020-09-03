Yunanistan NATO'yu yalanladı

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak amacıyla teknik görüşme yapma kararı aldığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk ve Yunan liderler ile yaptığı görüşmelerin ardından iki müttefik ülkenin Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları engelleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardıklarını söylemişti.

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre ise Yunanistan bu iddiayı yalanladı.

Küstah açıklama!

Gazete, Yunan diplomatik kaynakların NATO'nun açıklamasını yalanladığını, Jens Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate aldıklarını, gerginliğin ise ancak meşru haklarını kullanan bütün Türk gemilerinin sözde 'Yunan kıta sahanlığından' derhal kaldırılması ile mümkün olabileceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin faaliyetleri Yunanistan'ı çıldırtıyor

Meşru haklarını kullanan Türkiye'nin faaliyetleri, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etme ve küstah açıklamalarda bulunma cüretini gösteriyor. Türkiye ise haklarını koruyacağını bildirerek kararlılık vurgusu yapıyor.