Yunanistan iyice zıvanadan çıktı! Resmen kaşınıyorlar

Her fırsatta Türkiye'yi Batılı abilerine şikayet eden Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan birçok adayı Montrö Antlaşması'nı dayanak göstererek 1960 yılından beri silahlandırıyor.

Uluslararası anlaşmalarla Ege'deki adaların silahsız olması koşulu getirildiği halde Yunanistan Ege adalarını adeta cephaneliğe dönüştürdü. Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye'nin milli güvenliğine apaçık bir tehdit oluşturuyor.

Rodos, İstanköy ve On İki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırarak uluslararası tüm anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

Rodos ve 12 adanın, 1947’de Paris Anlaşması ile Yunanistan'a verilirken adaların kesinlikle silahlandırılmaması şartının getirildiğini hatırlatan Kaymakçı, "Lozan ve Paris anlaşmasıyla silahlardan ve askerden arındırılan Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adaları 1960’lı yıllardan sonra Yunanistan tarafından silahlandırılmaya başlandı. Son yıllarda ise bu adalar mekanize birliklerin kışlası haline dönüştürüldü" diye konuştu.

Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan'ın Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adalarında sadece güvenlik amacıyla polis ve jandarma bulundurma hakkı olduğunu aktaran Kaymakçı, Yunanistan'ın bu anlaşmaları hiçe sayarak on binlerce askeri Rodos ve Midilli'ye yerleştirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın adalara asker yığmakla kalmadığını Limni, Rodos, Midilli ve İstanköy'e savaş uçakları için havaalanları inşa ettiği bilgisini paylaşan Kaymakçı, "Atina adaları askeri üs bölgesi haline getirdi. Şu anda 18 ada silahlandırılarak cephanelik haline getirildi. Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına Türkiye'ye karşı jet harekatı için havaalanı inşa edildi ve savaş uçakları yerleştirdi. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı potansiyel tehdit var. Türkiye bu konuda Atina'ya nota verdi. Fakat Yunanistan hükümeti NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak geri adım atmıyor ve gerginliği tırmandırıyor. Türkiye, egemenliğini tehdit eden bu sorunu çözmek için uluslararası haklarını kullanmak durumundadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çözüme ve barışa açık olduğunu Yunanistan ise bunu reddettiğini dile getiren Kaymakçı, "Türkiye eninde sonunda adaların statüsünü ve silahlandırılma sorununu uluslararası mahkemelere taşıyacaktır ve Yunanistan 1947 Paris Antlaşması'nın hükümlerine uymak zorunda kalacaktır." dedi.

"Yunanistan uluslararası hukuku ihlal ediyor"

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimlerin iki ülkeyi birçok kez savaşığın eşiğine kadar getirdiğini belirten Trakya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Turan, "1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması kapsamları gereğince adaların asker ve silahtan arındırılmış olarak kalması gereği, 1960’lardan itibaren Yunanistan tarafından aşamalı olarak ihlal edilmiştir" dedi.

Günümüzde bu durumun çok ciddi bir boyuta ulaştığını dile getiren Turan, Yunanistan’ın, uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Turan, Yunanistan’ın saldırgan ve hukuk tanımaz tavrına karşın Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını barışçıl yöntemlerle ve diplomasi sınırları içerisinde korumaya çalıştığını sözlerine ekledi.