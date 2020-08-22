  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan iyice zıvanadan çıktı! Resmen kaşınıyorlar
Gündem

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı! Resmen kaşınıyorlar

Türkiye karşısında bölgede çaresiz kalan ve hiçbir varlık gösteremeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan iyice zıvanadan çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, "Lozan ve Paris anlaşmasıyla silahlardan ve askerden arındırılan Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adaları 1960'lı yıllardan sonra Yunanistan tarafından silahlandırılmaya başlandı. Son yıllarda ise bu adalar mekanize birliklerin kışlası haline dönüştürüldü" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:35:00 -
Yunanistan iyice zıvanadan çıktı! Resmen kaşınıyorlar

Her fırsatta Türkiye'yi Batılı abilerine şikayet eden Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan birçok adayı Montrö Antlaşması'nı dayanak göstererek 1960 yılından beri silahlandırıyor.

Uluslararası anlaşmalarla Ege'deki adaların silahsız olması koşulu getirildiği halde Yunanistan Ege adalarını adeta cephaneliğe dönüştürdü. Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye'nin  milli güvenliğine apaçık bir tehdit oluşturuyor.

Rodos, İstanköy ve On İki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırarak uluslararası tüm anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

Rodos ve 12 adanın, 1947’de Paris Anlaşması ile Yunanistan'a verilirken adaların kesinlikle silahlandırılmaması şartının getirildiğini hatırlatan Kaymakçı, "Lozan ve Paris anlaşmasıyla silahlardan ve askerden arındırılan Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adaları 1960’lı yıllardan sonra Yunanistan tarafından silahlandırılmaya başlandı. Son yıllarda ise bu adalar mekanize birliklerin kışlası haline dönüştürüldü" diye konuştu.

Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan'ın Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adalarında sadece güvenlik amacıyla polis ve jandarma bulundurma hakkı olduğunu aktaran Kaymakçı, Yunanistan'ın bu anlaşmaları hiçe sayarak on binlerce askeri Rodos ve Midilli'ye yerleştirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın adalara asker yığmakla kalmadığını Limni, Rodos, Midilli ve İstanköy'e savaş uçakları için havaalanları inşa ettiği bilgisini paylaşan Kaymakçı, "Atina adaları askeri üs bölgesi haline getirdi. Şu anda 18 ada silahlandırılarak cephanelik haline getirildi. Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına Türkiye'ye karşı jet harekatı için havaalanı inşa edildi ve savaş uçakları yerleştirdi. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı potansiyel tehdit var. Türkiye bu konuda Atina'ya nota verdi. Fakat Yunanistan hükümeti NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak geri adım atmıyor ve gerginliği tırmandırıyor. Türkiye, egemenliğini tehdit eden bu sorunu çözmek için uluslararası haklarını kullanmak durumundadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çözüme ve barışa açık olduğunu Yunanistan ise bunu reddettiğini dile getiren Kaymakçı, "Türkiye eninde sonunda adaların statüsünü ve silahlandırılma sorununu uluslararası mahkemelere taşıyacaktır ve Yunanistan 1947 Paris Antlaşması'nın hükümlerine uymak zorunda kalacaktır." dedi.

"Yunanistan uluslararası hukuku ihlal ediyor"

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimlerin iki ülkeyi birçok kez savaşığın eşiğine kadar getirdiğini belirten Trakya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Turan, "1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması kapsamları gereğince adaların asker ve silahtan arındırılmış olarak kalması gereği, 1960’lardan itibaren Yunanistan tarafından aşamalı olarak ihlal edilmiştir" dedi.

Günümüzde bu durumun çok ciddi bir boyuta ulaştığını dile getiren Turan, Yunanistan’ın, uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Turan, Yunanistan’ın saldırgan ve hukuk tanımaz tavrına karşın Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını barışçıl yöntemlerle ve diplomasi sınırları içerisinde korumaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasemin

Devletimiz e MAŞALLAH nasıl akıllıca karar alıyor hiç ses çıkarmadan kanuna, nizama göre karar veriyor, çok şükür, binlerce şükürler olsun RABBİME sonsuz şükürler hakkımızı arıyor.
  • Yanıtla

Vatandas

Kaygılanmaya gerek fırtına obüsleri oraları toz dumaneder
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı