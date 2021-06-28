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Yaşam

Yunanistan itti, Türkiye kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 23:37:00 -
Yunanistan itti, Türkiye kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla, yurt dışına geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bahse konu göçmenlerin bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alındığı bildirildi.

21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisinden balıkçı teknesine transfer edilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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