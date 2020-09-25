Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizmde, salgına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ağırlanmaya devam edildiğini ve yaşanan hareketliliğin sonbaharda da sürdüğünü ifade etti.

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un süreci çok iyi yönettiğini belirten İşler, Türkiye'nin salgın sürecinden en az etkilenen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Salgında bazı otellerin "iş yapılmaz" kaygısıyla açılmadığını hatırlatan İşler, açılan otellerin ise iyi kazanç sağladığını dile getirdi. Türkiye'de sezonun son aylarının beklenenden daha iyi geçtiğini kaydeden İşler, Türkiye'nin bu yıl 16 milyon turist ve 11 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu aktardı.

Akdeniz bölgesinde bulunan rakip ülkelerin koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektöründe ağır yara aldığını dile getiren İşler, bunun temel sebebinin sağlık altyapısıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.

Binlerce Rus turistin Türkiye'ye tatil için geldiğini ve gelmeye de devam ettiğini vurgulayan İşler, bu senenin sürpriz ülkelerinden birinin de İngiltere olduğunu söyledi.

Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

Turistlerin Yunanistan ile Türkiye'yi kıyasladığını söyleyen İşler "Yunanistan'ın sağlık altyapısının iyi olmaması ve Türkiye'nin çok iyi olması turistlerin tercihini buraya kaydırdı. Bunların başında İngilizler geliyor" dedi.

İngiliz turistlerin İspanya'nın sınırlarını kapatması nedeniyle rotasını Türkiye'ye çevirdiğini belirten İşler, "Bunun en büyük sebebi pandemi sürecinin iyi yönetilmesi ve sağlık altyapımızın güçlü olması" şeklinde konuştu.