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Yunanistan ile Bulgaristan boru hattı için yarışa girdi

Türk Akımı'nın Avrupa'yı besleyecek ikinci hattı için Yunanistan ile Bulgaristan arasında büyük bir yarış var.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:23
Yunanistan ile Bulgaristan boru hattı için yarışa girdi

Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı. Bu sebeple düzenlecek törende; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek.

Dünya medyası tarafından yakından takip edilen projenin Yunanistan ile Bulgaristan için özel bir önemi var.

Lobi çalışmaları

Projenin, Avrupa'yı besleyecek ikinci hattın ülkesinden geçmesini isteyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunan ekonomisindeki durumu toparlamaya çalışan Çipras'ın yanı sıra, Bulgaristan da projenin topraklarından geçmesini istiyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:23
  1. Yunanistan
  2. recep tayyip erdoğan
  3. bulgaristan

YORUM YAZ

  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI7 dk önce
    asla ama asla yunanistan geçmemeli bu hat... bulgaristan olabilir ama asla ve kat'a yunanistan olmamalidir.bu serefsizler avrupaya gidecek bu hattı kıbrısdaki gaz ı avrupaya taşımak için kullanmak istiyorlar... DİKKAT....
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