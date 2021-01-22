Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye provokasyonu

Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmeler öncesi, Yunan kanadında başlatılan tahrik faaliyetleri ses getirdi.

Geçtiğimiz günlerde hem Yunan Başbakan Kyrios Miçotakis, hem de Yunan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kanadından gelen açıklamalar etkisini sürdürürken, yeni bir provokasyon çalışması başlatıldı.

Mısır için kardeş devlet açıklaması

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mısır'a yaptığı resmi ziyarette, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı ziyarette Yunanistan'ın, Mısır'la askeri iş birliğinde yakın ve dostane ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen Floros, Mısır'ı "kardeş devlet" olarak nitelendirdi.

Doğu Akdeniz açıklaması

"Mısır'ın Akdeniz'de oynadığı rol çok önemli ve onunla olan ilişkilerimizi sürekli geliştirmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı, Doğu Akdeniz'deki müttefik arayışını da bir kez daha kanıtladı. "Mısır'la Yunanistan'ın, birkaç yıldır Doğu Akdeniz bölgesini mümkün olduğunca istikrara kavuşturmak için ortak iradeyi gösteren faaliyetler yürüttüğünü" belirten Florus, bölgede "çatlamalar" yaşandığına işaret etti.

Yunan medyası Türkiye'yi hedef gösterdi

Florus, ayrıca, "Bizi düşman olarak tanıyanlara biz de düşmanımız olarak karşılık veririz" açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Florus'un bu sözleri, Yunan medyasında "Türkiye'ye yönelik sert ifadeler" şeklinde servis edildi.

Florus'un Türkiye'nin adını anmadığı açıklamayı doğrudan Türkiye'yi hedef göstererek manşete taşıyan Greek City Times, istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif amaçlar benimsediğini de gösler önüne serdi.