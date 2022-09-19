Yunanistan eski Başbakanı gerçeği yüzlerine vurdu! “En büyük kaybeden kargaşa içindeki liderlik ve vizyondan yoksun AB'dir!”

Yeni Akit Ankara

Yunanistan'ın eski Başbakanı ve muhalefet partisi Syriza Başkanı Aleksis Çipras AB ülkelerinin içinde bulunduğu istikrarsızlık ve her kafadan bir sesin çıktığı kakafoniyi eleştirdi.

Çipras; "Ukrayna savaşında Jeostratejik olarak ABD kaybetmiyor. Ekonomik olarak Rusya da kaybetmiyor. Ruble en değerli para birimi oldu. En büyük kaybeden kargaşa içindeki liderlik ve vizyondan yoksun AB'dir” diyerek acı gerçeği Avrupa’nın yüzüne vurdu.