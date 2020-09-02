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Gündem Yunanistan elindekini de kaybedecek! Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu
Gündem

Yunanistan elindekini de kaybedecek! Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Türkiye ana karasına 2 kilometre uzaklıktaki Meis adasına turist kılığında asker gönderen Yunanistan’un uluslararası anlaşmalara aykırı hareket ettiğini belirten konunun uzmanları Türkiye’nin Meis adasına müdahale etme hakkının doğduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 07:41:00 - 2020-09-02 07:49:12
Yunanistan elindekini de kaybedecek! Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Doğu Akdeniz’de hem kendi hakkını hemde yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını korumak için sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Türkiye’yi kışkırtmak için Yunanistan’dan tehlikeli girişimler geliyor.

Avrupa’nın desteğiyle cesaretlenen Atina yönetimi 1960 yılından bu yana silahlandırdığı adalardaki yığınağı bir başka boyuta taşıdı. Yunanistan Türkiye’nin ana karasına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis adasına turist teknesiyle asker gönderdi. Skandal hamle 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarına tamamen ters bir uygulama.

Yunanistan elindekini de kaybedecek

Askeri uzmanlar Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalar silahlandırılması yasak olan adalara asker ve mühimmat yığması nedeniyle elindeki kazanımlarını ve adaların bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Yunan hükümetinin Meis adasını silahlandırmasının Türkiye’ye adalara müdahale hakkı verdiğini belirten uzmanlar adaların statükosunun değişebileceğine dikkat çekiyor. Uluslararası anlaşmalara aykırı hareket eden Yunanistan’ın anakarasına 580 km Antalya'nın Kaş ilçesine ise sadece 2 km uzaklıktaki Meis adası, Ayvalık’ın 5 mil ötesinde bulunan Midilli ve  Çeşme’nin hemen karşısındaki Sakız adalarını Türkiye’nin müdahalesinden koruma gücünün bulunmadığına vurgu yapılıyor.

“Atina’ya ültimatom verilebilir”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Profesörü Mustafa Sıtkı Bilgin, şunları söyledi;

 “Bu durum, hem Lozan hem de 1947 Paris Antlaşmalarına aykırı. Adalar hiçbir şekilde silahlandırılamaz, burada asker konuşlandırılamaz. Yunanistan’ın bu kışkırtıcı hamlelerine karşı Türkiye’nin de atacağı diplomatik ve askerî adımlar var. Konuyu BM’ye, Uluslararası Adalet Divanı’na taşıma hakkı var, NATO’da da dile getirebilir. Türkiye haklı. Öte yandan askerî gücünü kullanabilir. Yunanistan’a ültimatom verilebilir.”

Çavuşoğlu'ndan sert uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, adaları silahlandırarak provokasyona davetiye çıkaran Yunanistan'ı "Aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız" ifadeleriyle uyarmıştı.

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