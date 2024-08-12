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Ekonomi Yunanistan dünyaya duyurdu! Türkiye doğalgaz fışkıran bölgeye getiriyor
Ekonomi

Yunanistan dünyaya duyurdu! Türkiye doğalgaz fışkıran bölgeye getiriyor

Yeniakit Publisher
2024-08-12 00:59:00 -
Yunanistan dünyaya duyurdu! Türkiye doğalgaz fışkıran bölgeye getiriyor

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz hamlelerine ilişkin bir analiz yayımladı.

Yunan Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Yeni Pompalama Platformunu Karadeniz'e Getiriyor: Enerji Arama Faaliyetleri Hız Kesmeden Devam Ediyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini hedef aldığını ifade eden gazete, bölgeye yüzer üretim depolama ve boşaltma sisteminin getirileceğini yazdı.

İşte o analizden öne çıkan detaylar:

Türkiye, Karadeniz’deki hidrokarbon kaynaklarını daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla yeni bir pompalama platformunu ülkeye getiriyor. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TRAO) tarafından Norveç’ten satın alınan Yüzer Üretim Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi, Türkiye’nin Karadeniz’deki enerji arama ve çıkarma faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak.

Karadeniz’de Sakarya sahasında konuşlandırılacak

Yaklaşık iki hafta önce Singapur’dan yola çıkan FPSO ünitesi, Yemen’deki Husi isyancıların saldırılarından kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle Süveyş Kanalı yerine Afrika kıtasını çevreleyerek Cebelitarık üzerinden Akdeniz’e giriş yapacak. Bu uzun ve zorlu yolculuğun ardından ünite, İstanbul’daki tersanelerde bazı yenilemelerden geçecek ve ardından Karadeniz’de Sakarya sahasında konuşlandırılacak.
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Bölgedeki durumu hassas bir noktaya taşıyor

Türkiye, enerji stratejisinde Karadeniz’e öncelik verirken, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini de yakından izlemeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu bölgelerdeki hidrokarbon arama çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Ancak, Doğu Akdeniz’deki gerilimler ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, bölgedeki durumu hassas bir noktaya taşıyor.

Libya ve Somali'deki faaliyetler

Türkiye’nin Libya ve Somali’de yürüttüğü enerji arama faaliyetleri de dikkat çekiyor. Libya’daki geçici hükümetle yapılan anlaşmalar ve Somali’deki kıyılarda arama yapılmasına yönelik anlaşmalar, uluslararası diplomaside Türkiye’nin stratejik çıkarlarını ön plana çıkarıyor. Bu faaliyetlerin, gerçek bir hidrokarbon araştırmasından çok siyasi hedeflere hizmet ettiği yönünde yorumlar yapılıyor.

Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda Karadeniz’deki operasyonlarını hızlandırırken, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Ülkenin enerji stratejisi, bölgede yaşanan siyasi ve diplomatik gerilimlerle şekillenmeye devam ediyor.

KAYNAK, ÇEVİRİ, DERLEME: X/TARİH VE POLİTİKA

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