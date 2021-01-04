Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin 'Adalar Denizi' ifadesini kullanmasına Yunanistan'ın neden tepki verdiğini açıkladı.

Yaycı, konuyla ilgili olarak ''Ege, Yunan tanrısı Thesaurus oğludur. Adalar Denizi, Lozan’da da kullanılmıştır. Adalar Denizi kullanımı Yunan’ı rahatsız etmektedir. Megali İdea, hala Yunanistan için önem arz etmektedir. ENOSIS ve EOKA da bu fikri kapsar.'' ifadelerini kullandı.

'Hedef Batı Anadolu'yu ele geçirmek'

Tümamiral Yaycı ayrıca, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasının amacını Megali İdea ile ilişkilendirdi ve asıl hedefin 'Batı Anadolu'yu ele geçirmek' olduğunu ifade etti.