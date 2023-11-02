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Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten İsrail'e tepki: Açıkça söylüyorum...
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten İsrail'e tepki: Açıkça söylüyorum...

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:54:00 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten İsrail'e tepki: Açıkça söylüyorum...

İsrail'e tepkiler artıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de binlerce çocuk ve yetişkinin öldürüldüğünü vurgulayarak, İsrail'in, uğradığı saldırıya beklenecek mantıklı tepkinin çok ötesinde karşılık verdiğini söyledi.

Yunan Parlamentosunda konuşan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın ilk andan itibaren kendini savunma hakkını desteklediği İsrail'in, bunu yaparken uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarını da göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'ın, Gazze'de insani koridorlar açılması ve çatışmalara "insani ara verilmesi" yönündeki görüşlerini tekrarladı.

"Açıkça söylüyorum"

Basın kuruluşlarının Gazze'den geçtiği görüntülerin trajik olduğuna işaret eden Miçotakis, "Açıkça söylüyorum, İsrail'in, uğradığı saldırıya tepki olarak mantıklı kabul edilebilecek sınırların çok ötesinde bir boyuta ulaşan saldırısı yüzünden binlerce insan, çocuk hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

Bahaneyi buldu: Yunanistan'ın çıkarları

Yunanistan'ın, Filistin sorununa iki devletli siyasi çözüm görüşünde ısrarlı olduğunu vurgulayan Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına karşı Yunanistan'ın çekimser oy kullanmasının nedeninin, tasarının "dengeli" olmaması ve Yunanistan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmemesi olduğunu savundu.

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