'Yunanistan ateşle oynuyor' dedi ve ekledi: Doğu Akdeniz'de kritik eşikteyiz
Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, Yunanistan'ın ateşle oynadığını belirterek Doğu Akdeniz'de kritik bir eşikte olduğumuzu belirtti.
Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, Doğu Akdeniz'de ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"Yunanistan ateşle oynamaktadır. Hep söylüyorum. Yunanistan, askeri açıdan Türkiye için çerezdir. Ancak Yunanistan'ın cesaretine, saldırganlığına dikkat edilmelidir. Zira çok büyük bir güvence almadan boyundan büyük işlere kalkışamaz." değerlendirmesinde bulunan Akan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında "Doğu Akdeniz'de kritik eşikteyiz..." dedi.
İşte Akan'ın paylaşımı: