  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Yunanistan ateşle oynuyor' dedi ve ekledi: Doğu Akdeniz'de kritik eşikteyiz

Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, Yunanistan'ın ateşle oynadığını belirterek Doğu Akdeniz'de kritik bir eşikte olduğumuzu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:43:00 - 2020-08-10 16:44:48
'Yunanistan ateşle oynuyor' dedi ve ekledi: Doğu Akdeniz'de kritik eşikteyiz

Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, Doğu Akdeniz'de ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Yunanistan ateşle oynamaktadır. Hep söylüyorum. Yunanistan, askeri açıdan Türkiye için çerezdir. Ancak Yunanistan'ın cesaretine, saldırganlığına dikkat edilmelidir. Zira çok büyük bir güvence almadan boyundan büyük işlere kalkışamaz." değerlendirmesinde bulunan Akan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında "Doğu Akdeniz'de kritik eşikteyiz..." dedi.

İşte Akan'ın paylaşımı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yayınlanırsa

Yunanistan'ın danışmanları, akıl verenleri iyi. Hem BM kararlarına göre Ege ve Doğu Akdenizdeki haklarını iyi hesaplayıp, istiyorlar hem de bizim iktidarın kurduğu köprüyü kullandılar. Türkiye Libya ile anlaştıysa Yunan'da Mısır'la anlaştı. Başka ülkeleri kullanarak denizlerimizde haklar sağlamaya çalışıyoruz. Bizim iktidarda tehditkâr hamlelerle masada alabileceklerimizi engelledi. Yunanistan ile anlaşıp, uzlaşacağımıza? Ayasofya ve Libya anlaşması ile amaçlarımızı tehlikeye attık.
  • Yanıtla
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı