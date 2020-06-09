  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan akıllanmıyor, Türkiye'ye küstah tehdit: Önlerini keseceğiz!

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:53:00 - 2020-06-09 08:16:21
Yunanistan akıllanmıyor, Türkiye'ye küstah tehdit: Önlerini keseceğiz!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege’de TSK karşısında boy ölçüşemeyen Yunanistan, Türkiye’yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor.

Son povokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan geldi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, skandal ifadeler kullandı.

Tehditler savuran Floros, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu. (Star)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Son blöfünü de yapmış oldu, geriye ne kaldı...
  • Yanıtla

Nerden geliyor bu cesaret dicem ama belli

Içerde birlik olamazsak kutuplaşma had safhada olursa ve yöneticilerimiz sert dillerden vaz geçmezse ülke yüzde 50 50 aşırı kutuplasmissa, maalesef adamlar bakar tam istediğimiz nokta şuan der ve her cesareti gösterir ,yoksa yunanistan kim ki bizim yanımızda.dikkat edelim ırak gibi olmayalım.baska türkiye yok
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı