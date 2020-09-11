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Dünya Yunanistan açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Dünya

Yunanistan açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD’dan alınan verilere göre Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında sabah saatlerinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 08:37:00 - 2020-09-11 08:43:28
Yunanistan açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında şiddeti 4,1 olan deprem meydana geldi. Sarsıntının bu sabah saat 06.01'de yaşandığı kaydedildi.

AFAD: 15 km derinlikte meydana geldi

İzmir'in Çeşme ilçesine 244 kilometre mesafede olan depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Richter ölçeğine göre 4.1 olarak belirlenen depremin büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) farklı kaydedildi.

Kandilli farklı rakam verdi

Kandilli Rasathanesi Ege Denizi’ndeki sarsıntının şiddetini 4,2 olarak açıklardan depremin yerin 2,1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının Ege adalarından da hissedildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Vatansever

 sanki haşa depremi biz yapmışız. Düşmanımız da olsalar biz cephede savaşırız. Afet lerle sevinmeyiz, yardım elini uzatırız.
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Gurbetçi

ilahi adalet
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