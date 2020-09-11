Yunanistan açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD’dan alınan verilere göre Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında sabah saatlerinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında şiddeti 4,1 olan deprem meydana geldi. Sarsıntının bu sabah saat 06.01'de yaşandığı kaydedildi.
AFAD: 15 km derinlikte meydana geldi
İzmir'in Çeşme ilçesine 244 kilometre mesafede olan depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Richter ölçeğine göre 4.1 olarak belirlenen depremin büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) farklı kaydedildi.
Kandilli farklı rakam verdi
Kandilli Rasathanesi Ege Denizi’ndeki sarsıntının şiddetini 4,2 olarak açıklardan depremin yerin 2,1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının Ege adalarından da hissedildiği öğrenildi.