Ne pazarlıkmış böyle yahu: Adios general adios carnaval: Mauro Icardi devri bitti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne pazarlıkmış böyle yahu: Adios general adios carnaval: Mauro Icardi devri bitti!

Galatasaray’da deprem yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, Türkiye defterini tamamen kapattı. Başkan Dursun Özbek’in sunduğu hiçbir teklifi kabul etmeyen menajer Elio Pino ile ipler tamamen koptu.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi ile yollar kopma noktasına geldi. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Arjantinli süper solak gelecek sezon parçalı formayı giymeyecek.

Başkan Dursun Özbek’in, takımda tutmak adına bizzat devreye girdiği Mauro Icardi cephesinden olumsuz haberler var. Edinilen bilgilere göre; Özbek yönetiminin sunduğu rakamlar da dahil olmak üzere hiçbir teklif, Icardi'nin menajeri Elio Pino'yu memnun etmeye yetmedi.

Pazarlıklarda orta yol bir türlü bulunamazken, taraflar arasındaki bağlar kopma noktasına geldi.

Gelecek sezon Galatasaray kadrosunda yer alması mucizelere bağlı olan Icardi’nin Türkiye’deki macerasını noktaladığı belirtiliyor.

ıldız golcü, şu aşamada ne Galatasaray’ın yeni tekliflerine ne de Türkiye’den gelebilecek başka bir alternatife sıcak bakıyor. Tatil ve transfer sürecini geçirmek üzere doğrudan Arjantin’e uçmaya hazırlanan Icardi, yaz transfer döneminde masaya gelecek en yüksek profilli ve en iyi teklifi beklemeye koyulacak.

