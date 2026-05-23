Ocak'ta olmadı yine listede: Galatasaray O Senegalli'den vazgeçmiyor

Ocak ayındaki Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal formasıyla 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, son olarak ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna da adını yazdırdı. Bu çıkışıyla piyasa değerini 40 milyon euro seviyelerine çıkaran Gueye, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri konumunda. Senegalli orta sahanın menajerlik şirketinin de yıllık yaklaşık 8 milyon euro civarında bir maaş talep ettiği gelen bilgiler arasında.