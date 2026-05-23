Ocak'ta olmadı yine listede: Galatasaray O Senegalli'den vazgeçmiyor
Galatasaray, ocak ayında kadrosuna katmak istediği ancak maliyeti nedeniyle ertelediği Pape Gueye için yeniden kolları sıvadı.
Galatasaray'ın Villarreal forması giyen Senegalli Pape Gueye için yeniden devrede olduğu iddia edildi. Ancak İspanyol kulübünün inadı ve oyuncunun maliyeti transferin önündeki en büyük engel.
Ocak ayındaki Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal formasıyla 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, son olarak ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna da adını yazdırdı. Bu çıkışıyla piyasa değerini 40 milyon euro seviyelerine çıkaran Gueye, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri konumunda. Senegalli orta sahanın menajerlik şirketinin de yıllık yaklaşık 8 milyon euro civarında bir maaş talep ettiği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray yönetimi, bu yüksek maliyet duvarını aşmak için formül bulamazsa devre arasında olduğu gibi yine sadece ilgilenmekle kalacak.
