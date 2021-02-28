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Dünya Yunan’ın insanlığı bu kadar
Dünya

Yunan’ın insanlığı bu kadar

Yunan askerlerinin Edirne sınırında darbettiği, paralarına, pasaportlarına hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri ittiği belirlenen 29 göçmeni Mehmetçik kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:27:00 -
Yunan’ın insanlığı bu kadar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri’nin Tatarköy Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 düzensiz göçmen tespit edildi.

Mehmetçik yardım etti

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı. Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayriinsani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yunan askerleri ayakkabılarına bile el koydu

Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenler, “Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler” diye konuştu. Aralarından birinin kolunun Yunan askerlerinin sopayla vurması sonucu kırıldığını belirten göçmenler, “Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar” dedi.

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