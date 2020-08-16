  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunan'ın gücü mültecilere ve balıkçılara yetiyor! Türk askeri yine rezil etti

Antalya Didim açıklarında Türk balıkçıları taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botu Türk Sahil Güvenlik botlarını görünce son sürat kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:54:00 - 2020-08-16 23:01:13

Doğu Akdeniz'de haçlıları arkasına alan Yunanistan, Türkiye'yi her alanda tahrik etmeye devam ediyor.

Balıkçıları taciz ettiler

Antalya Didim açıklarında Türk balıkçıları taciz eden Yunan askerleri ihbar üzerine bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu görünce son sürat bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Oruç Reis'e bulaştılar cevabı aldılar

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faliyeti yürüten Oruç Reis gemisini hedef alan Yunan fırkateyni, Türk fırkateyninden gerekli cavabı aldı. Yunan fırkateyni çıkan çarpışmışmada hasar almıştı.

Yeni Navtex yayınladı: Savaş gemileri Doğu Akdeniz'e iniyor
Yeni Navtex yayınladı: Savaş gemileri Doğu Akdeniz'e iniyor

Gündem

Yeni Navtex yayınladı: Savaş gemileri Doğu Akdeniz'e iniyor

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki
Gündem

Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa'nın ortak tatbikat düzenlemesi ve Fransa'nın Kıbıs'a askeri uçaklarını konuşlandırmasına Dışişler..
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!
Gündem

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde müjde üstüne müjde verdi.

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı