Yunan'ın gücü mültecilere ve balıkçılara yetiyor! Türk askeri yine rezil etti
Antalya Didim açıklarında Türk balıkçıları taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botu Türk Sahil Güvenlik botlarını görünce son sürat kaçtı.
Doğu Akdeniz'de haçlıları arkasına alan Yunanistan, Türkiye'yi her alanda tahrik etmeye devam ediyor.
Balıkçıları taciz ettiler
Antalya Didim açıklarında Türk balıkçıları taciz eden Yunan askerleri ihbar üzerine bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu görünce son sürat bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Oruç Reis'e bulaştılar cevabı aldılar
Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faliyeti yürüten Oruç Reis gemisini hedef alan Yunan fırkateyni, Türk fırkateyninden gerekli cavabı aldı. Yunan fırkateyni çıkan çarpışmışmada hasar almıştı.