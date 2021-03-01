Yunan'ı SİHA korkusu sardı! Şimdi de İsrail ve BAE’den medet umdular

Türkiye Doğu Akdeniz'de ürettiği SİHA'larla Yunanistan'a korku saldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Rus sistemlerinin Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları karşısında yetersiz olduğunu söylemesi, Moskova'da depreme yol açtı. Haluk Bayraktar, Türk SİHA'sının hem Libya hem de Karabağ'da Rus sistemlerini yendiğini belirterek "Bayraktar TB2'yi durduramadılar. Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi" dedi.

Rus medyasında geniş yankı bulan açıklamalar Moskova'yı kızdırdı. Rus uzmanlar, Rusya'nın Türk SİHA'larıyla savaşmak için etkili bir donanıma sahip olduğunu iddia etti. Rus medyasındaki haberlere göre, Tor-M2KM uçaksavar füzesi sistemlerinin Bayraktar TB2'ye karşı kullanıldığı belirtildi.

İsrail'den alacağı dronelarla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na bir üs kurmaya hazırlanan Yunanistan, Türk SİHA'larından ciddi şekilde çekiniyor. Yunan medyası, Atina'nın SİHA tehdidine karşı kapsamlı bir çözüm aradığını yazdı.

Türkiye'nin bir başka silahlı drone olan ve gemisavar füzeler taşıyabilen Akıncı TİHA'yı test ettiğini hatırlatan yerel medya, Anka'nın ise Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşlarda başarılı bir sınav verdiğini okuyucularına aktardı.

Yunan medyası, Atina'nın Türk SİHA'larını durdurmak için çare ararken Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un sorulara tipik yanıtlar verdiğini, donanma bünyesindeki yeni teknolojiler ve lazer sistemlerinden söz ettiğini bildirdi.

Fuar ziyaretinin perde arkası

Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, geçen hafta Atina'nın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve savunma fuarını gezdi. İkili, fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilendi.

Atina'nın Ankara'nın ürettiği teknolojiler karşısında endişelendiğini vurgulayan yerel medya, ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight adlı sistemin gündeme geldiğini, bir diğer alternatifin ise İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi olduğunu yazdı.

Yunan medyasında, Aralık 2020'de çıkan bir analizde şu ifadeler yer almıştı:

"Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi. Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması."