Yunan'ı Osmanlı korkusu sardı! "Erdoğan Kanuni gibi..."

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye kalkan Yunanistan'a verilen cevaplar, Atina'da endişeye neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi de Yunan yetkilileri oldukça germiş durumda.

Bu tedirginlik Yunan yetkililerin açıklamalarına da yansıdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti. Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı ve gerginlik sürecinde tüm Avrupa'nın Yunanistan'ın yanında durduğunu söyledi.