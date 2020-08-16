Yunan'ı kudurtacak karar! Türkiye yeni Navtex ilan etti

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasından yapılan Navtex duyurusunda, Kıbrıs adasının güneybatısında 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında sondaj çalışmaları yapılacağı ilan edildi. Petrol ve Doğal gaz arama çalışmalarının Yavuz sondaj gemisi tarafından yapılacağı belirtilirken, Osman Bey, Ertuğrul Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada bulunacak. Sondaj faaleyitinin 1 ay sürcek, 15 Eylül tarihinde sona erecek.

‘Çalışma sahasına girmeyin’

Türkiye tarafından yayınlanan Navtex duyurusuna "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notu düşüldü.

Yunanistan’a cevap verilmişti

Bir önce ilan edilen Navtex’te Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Girit’in doğusunda araştırmalarda bulunmuş, bu sırada Oruç Reis’i engellemeye çalışan Yunan fırkateyni Türk Fırkateyninden ağır bir yara almıştı.