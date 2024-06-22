Yunan'dan daha beterler! HDP'li Encu'dan tepki çeken paylaşım
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le karşı karşıya geldiği sırada HDP'nin eski vekili Ferhat Encu'dan skandal bir paylaşım geldi.
Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dortmund'da oynanan maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Portekiz'in gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin (Kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı.
Maç sırasında 26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili Ferhat Encu’nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Encu yaptığı paylaşımda "Biji Portekiz" (Yaşa Portekiz) ifadelerini kullandı.
HDP’li Encu’nun paylaşımı: