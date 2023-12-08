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Ekonomi Yunan'dan beyanat, 7 günlük vizesiz seyahat! Türkler buralara seferber olacak
Ekonomi

Yunan'dan beyanat, 7 günlük vizesiz seyahat! Türkler buralara seferber olacak

Yeniakit Publisher
2023-12-08 16:02:00 - 2023-12-08 16:02:29
Yunan'dan beyanat, 7 günlük vizesiz seyahat! Türkler buralara seferber olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Yunan adalarında Türk vatandaşlarına turist vizesi sağlanacağı açıklaması sektörü böyle hareketlendirdi:

Ege kıyıları ile Yunan adaları arasında yolcu taşımacılığı yapan sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Yunan adalarında Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi sağlanacağı açıklamasının her iki kıyı arasında sefer sıklığının ve yolcu sayısının artacağını söyledi.

17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde, sektör temsilcilerinin katılımıyla “Deniz Yolu Ulaşımında Tatil Destinasyonları Paneli” gerçekleştirildi. İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, iki ülke liderlerinin görüşmesinin ardından komşu ülkenin Schengen vizesi dışında, Yunan adalarında Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi kolaylığı getirmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yüzde 20'lik gelir denizden

Bu kolaylığın Ege Denizi’nde yolcu sayısını artıracağını, mevcut denizyolu hatlarının daha verimli çalışmasına imkan sağlayacağını belirten Öztürk, “ Ülkemizin turizm gelirlerinin yüzde 20’si denizden geliyor. Deniz turizmi sektörümüz çok önemli. Ege’nin iki yakasında barış elçiliği yapıyorlar. Artık Ege’de daha uzak destinasyonlara nasıl gideriz, Doğu Akdeniz’i ne şekilde Türk gölü yaparız şeklinde düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Sıra daha uzak destinasyonlarda

Ayvalık ve Çeşme’den Yunan adalarına yolcu taşımacılığı yapan Turyol’un Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ise vize kolaylığının Türk vatandaşlarından çok Yunan adalarında yaşayanların baskısından kaynaklandığını söyledi. Can, “Yunan adalarının ekonomik kalkınmasının temel unsuru haline geldik” diye konuştu.

Midilli’ye ikinci gemi müjdesi

İZDENİZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İzmir ile Midilli hattında bir önceki yıla göre üç misli yolcu taşıdıklarını söyledi. Kimseye rakip olmadan belediyelerin bu işi yapabileceklerini gösterdiklerini söyledi.
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Yunan adaları arasında çalışan Yunan taşımacıların Avrupa Birliği’nden teşvik aldığını dile getiren Erşen, “Biz Midilli’ye gitmeye çalışırken 80 defa matematik yapıyoruz. Biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz ama Avrupa ile taşımacılık yapıyoruz. Bize neden teşvik verilmiyor?” diye konuştu.

Seferihisar-Samos Nisan’da başlıyor

İDO Genel Müdürü Murat Orhan da 2024 Nisan’da Seferihisar’dan Samos’a seferlere başlayacaklarını söyledi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, vize kolaylığı sağlanmadan bile Çeşme-Sakız hattında yer bulamadıklarını belirterek, vize kolaylığı ile yolcu sayısında büyük artış yaşanacağını söyledi.

MSC’den İzmir’e 26 sefer

MSC İş Geliştirme Koordinatörü ve Cisalpina Turizm Genel Müdürü Fatih Gider, “2022 yılı toparlanma yılı oldu. 2018’den itibaren MSC Cruise olarak Türkiye’ye yeniden gelmeye başladık. Geçen yıl Kuşadası ağırlıklı olmak üzere 30 sefer yaptık." dedi.

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