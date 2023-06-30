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Gündem Yunan'dan Ayasofya'da provokasyon: Ayasofya her zaman bir kilise olacak
Gündem

Yunan'dan Ayasofya'da provokasyon: Ayasofya her zaman bir kilise olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-30 15:55:00 -

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya Cami önünde Yunanistan bayrağı ile poz vererek provokasyon yaptı.

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.

AYASOFYA ÖNÜNDE PROVAKASYON

Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi. Binlerce Müslüman'ın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami, son olarak Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'ın provokatif eylemine şahitlik etti.

"BİRGÜN GERÇEK SAHİBİNE DÖNECEK"

Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul'da bir Yunan şehri olacak" ifadelerini kullandı.
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"ANCA UZAKTAN BAKARSIN"

Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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