Yunan zulmüne uğrayan İTB’ye destek

YENİ AKİT ANKARA

Yunanistan mahkemelerince İsminde “Türk” ibaresi geçtiği için haksız yere kapatma kararı verilen İskeçe Türk Birliği’ne İskeçe Türk Müftülüğü’nden destek geldi.

Konuya ilişkin İskeçe Türk Müftülüğü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “İsminde “Türk” ibaresi geçtiği için İskeçe Türk Birliği hakkında Yunanistan mahkemelerince verilen kapatma kararı sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde başlatılan hukuk mücadelesi neticesinde İTB haklı bulunmuştur. Ancak Avrupa Konseyi’nin 14 yıldır İTB’nin resmi statüsünün iade çağrılarını dinlemeyen Yunanistan hükümetleri, konuyu sürekli yokuşa sürerek, sorunun çözümsüzlüğünü, çözüm olarak görmüştür. Bu tutumu protesto etmek amacıyla 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü İskeçe’de, İTB demokratik bir yürüyüş düzenlemiş ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı tüm kurum, kuruluşlarıyla bu yürüyüşe iştirak etmiş, “haksızlığa ve adaletsizliğe artık yeter” diye haykırmıştı. Yürüyüşün üzerinden 7 ay geçmesine rağmen, İskeçe Türk Birliği yürüyüşü hakkında soruşturma başlatılması kabul edilebilir bir durum değildir ve büyük bir haksızlıktır. İskeçe Müftülüğü olarak, İTB’nin 39 yıllık hukuk mücadelesini desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz”.