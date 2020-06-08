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Yunan zulmüne uğrayan göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 41 göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:51:00 -
Yunan zulmüne uğrayan göçmenler kurtarıldı

Muğla Bodrum'da Çatal ada açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, bir botta çok sayıda insanın denizde sürüklendiği gördü. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 41 göçmen, kurtarılarak sahile getirildi.

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