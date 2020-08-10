'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşması sonrası Türkiye yeni bir Navteks imzaladı. Bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından tutuşan Yunanistan, tepki çeken çıkışlar yaptı. Bunun üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkaniyet ve iyi niyet tutumu sergilediğini belirterek bölgede gerilimi arttıran tarafın Yunan yönetimi olduğuna dikkat çekti.

Hami Aksoy'un açıklamasının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci'den ise skandal bir çıkış geldi. Değirmenci, Aksoy'un açıklamasına tepki göstererek "Bir bu eksikti gündemde' dediğinizi duyar gibiyim" şeklinde ilginç ifadeler kullandı.

Değirmenci'nin tepki çeken tavrı 'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan' yorumlarına neden oldu.