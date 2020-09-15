Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz

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Yunan Milletvekili Dimitris Kammenos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne ABD'ye ne de diğer Batılı ülkelere aldırış etmediğine dikkat çeken Kammenos, "Erdoğan kimseyi umursamıyor ve bizi bir daha asla umursamayacak ve Yavuz sondaj gemisi bölgeyi asla terk etmeyecek. Libya ile anlaşma yaptığı karasularında Meis altında Girit ile Kıbrıs arasında ve Doğu adalar denizinde muhtemelen bir olay olacak." dedi.

Lahey Adalet Divanı'na gidilmesi halinde Yunanistan'ın Meis adasını kaybedeceğini söyleyen Kammenos itiraf niteliğindeki şu açıklamalarda bulundu:

"Yunan halkına eğer Lahey'e gidersek Meis adasını ve kıta sahanlığımızı kaybedeceğimizi söylemeliyiz. İnsanlara gerçekleri söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanların yüzde 60'ı Lahey'e gitmemiz gerektiğini söylediğinde bunun ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Elimizde olan çoğu şeyi kaybedeceğiz."