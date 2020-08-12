Yunan tarafı ateş açmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ilişkin görüntüler yayınlandı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri Muğla'nın Marmaris ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Rodos adası açıklarında Türk teknesine ateş açmış, 2!si Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Yunanistan'ın hain saldırısı sonrasında bölgeye 4 Sahil Güvenlik botunun yanı sıra bir de Sahil Güvenlik Dalış timi gönderilmişti.
Görüntüler ortaya çıktı
Yunanlıların ateş açması sonucu delinerek su alan ve batan tekneye ait görüntüler ortaya çıktı.