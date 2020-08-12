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Gündem

Yunan tarafı ateş açmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:17:00 - 2020-08-12 13:35:53

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri Muğla'nın Marmaris ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Rodos adası açıklarında Türk teknesine ateş açmış, 2!si Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Yunanistan'ın hain saldırısı sonrasında bölgeye 4 Sahil Güvenlik botunun yanı sıra bir de Sahil Güvenlik Dalış timi gönderilmişti.

Görüntüler ortaya çıktı

Yunanlıların ateş açması sonucu delinerek su alan ve batan tekneye ait görüntüler ortaya çıktı.

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Yorumlar

abdrhman

bu teknenin parası ve yaralı şahısların parası yunandan tazmin edilmelidir. aksi halde aynısını yunan gavuruna uygulayın
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