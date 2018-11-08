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Yunan sunucu Türk silahlarını anlatırken neredeyse ağlayacaktı

Bir Yunan televizyonunda Türk silahlarının tanıtıldığı sırada sunucunun yüzünün aldığı ifade dikkat çekti. Program sunucusu silahlara imrenerek baktı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:28

Türkiye son yıllarda savunma ve askeri alanlarda önemli bir üretim faaliyetine girişti. Gerek hava gerek kara araçlarında yapılan devrim gibi hamlelerin yanı sıra teçhizat ve silah geliştirme projeleri üzerinde de çalışıyor. O projelerden biri de geleceğin silahı olan ŞAHİ-209 elektromanyetik top.

Yunan sunucu bakakaldı

Dünyanın sayılı ülkelerinin üretim ve geliştirme projelerini yaptığı elektromanyetik top projesi dünyada da Türkiye'nin adını duyururken, Avrupa'da da karşılık buldu

Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında yapılan bir programda Türkiye'nin askeri gücü anlatıldı. O programın bir bölümünde de ŞAHİ-209 topu gösterildi. Şahi'nin ateşlenmeesi sırasında program sunucusu görsele uzunca bir süre dalgın dalgın bakarken görüldü.Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Türk askeri sanayisi imrendiriyor

Yunan sunucunun bu halleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken çok sayıda yorum aldı. Görsele gelen yorumların arasında en dikkat çekeni de "Yunanlar Türkiye'ye imreniyor" oldu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:28
  1. ŞAHİ-209 topu
  2. Türk savunma sanayisi
  3. yunan sunucu

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