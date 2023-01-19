Yunan spikerden şok iddia! Türkiye süper güç olmak için bunu yapacak
Türkiye ile ilgili sık sık analiz yayınları yapan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, çarpıcı bir iddiada bulundu. Theodoratos, Türkiye'nin süpergüç olmak için yeni bir girişimde bulunacağını öne sürdü.
Theodoratos, Türkiye'nin dünyanın büyük güçleri olarak sayılan ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerle eşit şartlara gelmek için yeni sistem geliştireceğini söyledi. Bu 3 büyük güçte olup Türkiye'de olmayanın nükleer silah olduğunu ve Türkiye'nin yeni hedefinin bu olduğunu belirtti. Yunan spiker, süpergüç olmaya ilişkin "Türkiye'nin yeterli mesafelere savaş başlıklarını fırlatabilecek nükleer silahlara ve nükleer fırlatıcılara sahip olması durumunda bu gerçekleşir." dedi.
Türkiye'yi saldırgan bir devlet olarak göstermeye çalışan spiker, Türkiye'nin uzun menzilli nükleer silahlar geliştirmesi durumunda hedefinin sadece Atina değil, Tel aviv, Kudüs, Kahire ve diğer başkentler olacağını iddia etti.