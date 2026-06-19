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Paris'te dev imza! HAVELSAN'dan savunma sanayiinde gövde gösterisi En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri... Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, utanmadan helallik istiyor Vedat Muriç, 3 yıllığına Fenerbahçe'de 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!
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En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

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En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte karpuz sezonu artık tavan yapmış durumda...

#1
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Botanikte Citrullus lanatus olarak sınıflandırılan ve kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasının bir üyesi olan karpuz, dünya genelinde tarımı yapılan en önemli tropikal ve süb-tropikal meyve cinslerinden biridir. Kökeni Afrika kıtasının kurak bölgelerine dayanan bu bitki, binlerce yıllık seleksiyon ve modern ıslah çalışmaları neticesinde morfolojik açıdan son derece geniş bir çeşitliliğe ulaşmıştır. Global ölçekte karpuz üretim miktarı ve ticari hacmi, tüketim alışkanlıklarına ve sanayi ihtiyaçlarına göre şekillenirken; tarım sektörü paydaşları, ziraat mühendisleri ve tüketiciler için karpuz çeşitleri nelerdir sorusunun yanıtı, meyve eti rengi, çekirdek durumu, kabuk yapısı, hasat zamanı (erkencilik) ve şeker oranı (Brix derecesi) gibi teknik kriterlere dayanır. Farklı karpuz cinsleri ve karpuz türleri, yetiştirildikleri mikroklima koşullarına özgü karakteristik özellikler sergileyerek, hem taze tüketim pazarında hem de gıda sanayisinde farklı segmentlere hitap etmektedir.

#2
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Temel karpuz çeşitlerinin sınıflandırılması, ziraat biliminde genellikle meyvenin şekli (yuvarlak, oval, uzun), ağırlığı (minyatür, standart, jumbo), kabuk deseni (düz yeşil, çizgili, alaca) ve en kritik ticari parametre olan meyve eti rengi ile çekirdek varlığı üzerinden yapılır. Geleneksel olarak bilinen kırmızı etli ve çekirdekli türlerin yanı sıra, modern tarımda yüksek talep gören çekirdeksiz (triploid) hibritler ile beta-karoten içeriği yüksek sarı ve turuncu etli cinsi karpuzlar da üretim hacmini artırmaktadır. Bu sınıflandırma, yetiştiricilerin pazar taleplerine uygun tohum seçimi yapmalarını sağlarken, tüketicilerin de damak tadına ve kullanım amacına uygun ürünü ayırt etmelerine olanak tanır.

#3
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Temel karpuz çeşitleri ve özellikleri: Crimson Sweet: Dünya genelinde ve Türkiye'de en yaygın tarımı yapılan, açık yeşil zemin üzerine koyu yeşil kalın çizgili kabuk yapısına sahip, oval şekilli, kırmızı etli ve yüksek şeker oranına sahip standart bir çekirdekli karpuz cinsidir.

#4
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Charleston Gray: Uzun, silindirik yapısı, pürüzsüz açık gri-yeşil kabuğu ve parlak kırmızı, lifsiz meyve etiyle bilinen, nakliyeye son derece dayanıklı ve Fusarium solgunluğuna dirençli geleneksel bir türdür.

#5
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Sugar Baby: "Buzluk tipi" (icebox) olarak adlandırılan, 2 ila 5 kilogram ağırlığında, yuvarlak, çok koyu yeşil (neredeyse siyah) düz kabuklu, ince kabuklu ve erken olgunlaşan çok tatlı bir cinstir.

#6
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Jubilee: Genellikle çok büyük (11-16 kg), uzun-oval şekilli, açık yeşil üzerine koyu yeşil şeritli, kalın kabuklu ve koyu kırmızı etli, geçci bir karpuz türüdür.

#7
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Diyarbakır Karpuzu (Sürme/Alaca): Türkiye'nin coğrafi işaretli, devasa boyutlara (30-60 kg) ulaşabilen, Dicle Nehri yatağındaki güvercin gübresiyle yetiştirilen, kalın kabuklu, az çekirdekli ve kendine has aromatik bir tatlılığa sahip yerel bir cinsidir.

#8
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Black Diamond: Çok koyu yeşil, sert ve pürüzsüz kabuğu, iri yuvarlak yapısı ve parlak kırmızı etiyle nakliye dayanıklılığı yüksek, geleneksel çekirdekli bir türdür.

#9
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Moon and Stars (Ay ve Yıldız): ABD kökenli efsanevi (heirloom) bir türdür; koyu yeşil kabuğu üzerinde bir veya birkaç büyük sarı leke ("ay") ve çok sayıda küçük sarı nokta ("yıldız") bulunur, meyve eti kırmızı veya sarı olabilir.

#10
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Sarı Karpuz (Yellow Crimson): Genetik olarak Crimson Sweet'e benzeyen ancak likopen yerine beta-karoten pigmenti baskın olduğu için meyve eti parlak sarı olan, daha hafif ve tropikal bir tat profiline sahip bir karpuz cinsidir.

#11
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Turuncu Karpuz (Orange Flesh): Meyve eti koyu turuncu renkli, çok yüksek beta-karoten içeren, genellikle oval şekilli, çizgili kabuklu ve kırmızı karpuzlara kıyasla daha gevrek dokulu bir türdür. Çekirdeksiz Karpuz (Triploid Hibritler): Genetik melezleme (tetraploid x diploid) yöntemiyle elde edilen, kromozom yapısı nedeniyle viable (yaşayabilir) çekirdek üretemeyen, sert, gevrek kırmızı etli ve yeme kolaylığı nedeniyle ticari değeri çok yüksek olan hibrit karpuz türleridir.

#12
Foto - En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Minyatür/Buzdolabı Karpuzları: Sugar Baby gibi geleneksel veya yeni ıslah edilmiş hibrit türlerdir; küçük çekirdekli veya çekirdeksiz, ince kabuklu, 1-3 kg ağırlığında ve modern küçük aile tüketimine uygun karpuz cinsleridir. Congo: Çok uzun, oval şekilli, belirgin çizgili, kalın kabuklu, koyu kırmızı etli ve Fusarium solgunluğuna yüksek direnç gösteren, Jubilee türüne benzeyen ancak daha geçici bir karpuz cinstir.

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