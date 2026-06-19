En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...

Botanikte Citrullus lanatus olarak sınıflandırılan ve kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasının bir üyesi olan karpuz, dünya genelinde tarımı yapılan en önemli tropikal ve süb-tropikal meyve cinslerinden biridir. Kökeni Afrika kıtasının kurak bölgelerine dayanan bu bitki, binlerce yıllık seleksiyon ve modern ıslah çalışmaları neticesinde morfolojik açıdan son derece geniş bir çeşitliliğe ulaşmıştır. Global ölçekte karpuz üretim miktarı ve ticari hacmi, tüketim alışkanlıklarına ve sanayi ihtiyaçlarına göre şekillenirken; tarım sektörü paydaşları, ziraat mühendisleri ve tüketiciler için karpuz çeşitleri nelerdir sorusunun yanıtı, meyve eti rengi, çekirdek durumu, kabuk yapısı, hasat zamanı (erkencilik) ve şeker oranı (Brix derecesi) gibi teknik kriterlere dayanır. Farklı karpuz cinsleri ve karpuz türleri, yetiştirildikleri mikroklima koşullarına özgü karakteristik özellikler sergileyerek, hem taze tüketim pazarında hem de gıda sanayisinde farklı segmentlere hitap etmektedir.