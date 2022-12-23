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Gündem Yunan spikerden bomba itiraf: Türkiye'nin füzeleri artık çok güçlü
Gündem

Yunan spikerden bomba itiraf: Türkiye'nin füzeleri artık çok güçlü

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye'nin balistik füzeleri artık hem nicelik hem de nitelik olarak çok güçlü" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 22:57:00 - 2022-12-23 22:58:42

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin balistik füzelerinin artık hem nicelik hem de nitelik olarak çok güçlü olduğunu itiraf etti.

Theodoratos, "Önümüzdeki 20 yılda Doğu ve Orta Akdeniz'de oluşacak tabloyu görmemiz gerekiyor. Mısır'ın dost olabileceği ama aynı zamanda Mısır'ın iç sorunlarla başa çıkma ihtimalinin de olduğu bir resim var. Nüfusu 105 milyonu aşan ve 150 milyona doğru ilerleyen bir ülke. Özellikle Müslüman Kardeşler gibi tamamen Ankara tarafından kontrol edilen topluluktan ortaya çıkabilecek iç sorunların farkındasınız. Tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıyız. Mısır'daki dostlarımıza yardım etmeliyiz. Libya'daki dostlarımıza (Hafter) yardım etmeliyiz. Jeopolitik düzeyde ulusal çıkarlarınıza uygun olan herkes dostunuzdur" diye konuştu.

"Rus sistemlerini değiştirmeliyiz"

Girit adasında konuşlu bulunan Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Theodoratos, şunları kaydetti:

"Girit, S-300 hava savunma sistemini barındıran bir adadır. Kıbrıslıların satın aldığı ve ardından gerçekleşen anlaşmadan sonra Girit'e nakledilen hava savunma sistemi. Şimdi bunun Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili bazı tartışmalar var. Anlatacaklarımda çok net olmak istiyorum. Rus silah sistemlerinin ülkemize hizmet ettiği dönem sona ermiştir. Bu sistemler artık döngülerini tamamlamıştır. Bu nedenle TOR, OSA ve S-300 gibi sistemler değiştirilmelidir."

Türkiye'ye karşı ABD'den yardım dilendi

ABD'nin Patriot'un yanı sıra THAAD gibi hava savunma sistemlerini Yunanistan'a vermesi gerektiğini söyleyen Theodoratos, "Bunun yanında mesela 10 yıl boyunca bize her yıl 1 milyar dolar verebilirler. Bu şekilde hava ve füze kalkanımızın şeklini tamamen değiştirebiliriz" diyerek ABD'den para dilendi.

"Türk balistik füzelerinin varlığı artık hem nicelik hem de nitelik olarak çok güçlü. Bu yüzden bununla başa çıkmamız gerekiyor" diyen Theodoratos, ABD'nin Türkiye'ye karşı Yunanistan'a hava savunma sistemi desteği sağlamasını gerektiğini ifade etti.

Yunan spiker ayrıca Türkiye'nin jeostratejik hedeflerinden birinin Girit olduğunu ve Yunanistan'ın Girit'i savunabilmek için İHA'lara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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