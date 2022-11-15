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Gündem Yunan spikerden "AKINCI TİHA" açıklaması: Bunun olmasına izin vermemeliyiz
Gündem

Yunan spikerden "AKINCI TİHA" açıklaması: Bunun olmasına izin vermemeliyiz

AKINCI TİHA hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk jetlerinin ihlalleri örf ve adet haline geldiği için aynı şeyin insansız sistemlerde de olmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 22:12:00 - 2022-11-15 22:21:35

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Baykar firması tarafından üretilen AKINCI TİHA hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Theodoratos, "Güdümlü bomba taşıma kabiliyetine sahip Türk SİHA'larının son versiyonu. Havadan karaya SOM füzesini bile atabiliyor. Türk jetlerinin ihlalleri örf ve adet haline geldiği için aynı şeyin insansız sistemlerde de olmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Türk İHA'larının son günlerde Ege'de çeşitli ihlaller gerçekleştirdiğini iddia eden Theodoratos, "Bu İHA'lar jet motorlu değil, şuan hazırladıkları yeni nesil İHA'ları (KIZILELMA) henüz çıkmadı" şeklinde konuştu.

Theodoratos, sözlerinin devamında küstah ifadeler kullanarak Yunanistan'ın Türk SİHA'larını düşürmenin yollarını araması gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

Delibey

O kadar cesaretin varsa düşür.

Fethi

Vaybe Yunan gavuru demek ki tihalarin çıkmasına izin vermeyecek miş miş tabiki yiyorsa miço lafla pilav bismez demişler atalarımız demeki senin atan pişer demişki sende diyorsun evellah yedi düvele yeteriz hadi ordan şişme patlarsin
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