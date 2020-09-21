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Gündem Yunan sözcüden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile deniz yetki alanı görüşmelerine yakınız!
Gündem

Yunan sözcüden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile deniz yetki alanı görüşmelerine yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Ankara ile deniz yetki alanı üzerine görüşmelere devam etmeye yakın olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:27:00 -
Yunan sözcüden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile deniz yetki alanı görüşmelerine yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ipler Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından iyice gerildi. Geçtiğimiz ay Türkiye'nin Oruç Reis  sismik araştırma gemisini Akdeniz’e yollaması iki ülke arasındaki tansiyonu iyice yükseltmişti.

Geminin rutin bakımları için Antalya limanına çekilmesi Atina’a memnuniyetle karşılanmıştı.

Fransa’nın kışkırtımasıyla Türkiye’ye karş düşmanca bir tutum içerisine giren Yunanistan, saha istediğini alamayınca masaya oturmayı kabul etti.

Türk ve Yunan askeri heyetleri NATO nezdinde görüşmelere başladı.

Yunan sözcü duyurdu: Yakınız!

Konuyla ilgili konuşan Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye ile deniz yetki alanı üzerine görüşmelere devam etmeye yakın olduklarını duyurdu.

Gazetecilere açıklama yapan Petsas "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmeye yakınız ancak ne kadar yakın olduğumuz iki ülkenin de tutumuna bağlı. Şu anda durum iyi gözüküyor" ifadelerini kullandı

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