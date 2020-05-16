  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik’i kurtardı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından açık denizde ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:01:56 -
Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik’i kurtardı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından açık denizde ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi. Lastik bot içerisindeki 19’u erkek, 5’i kadın, 2’si çocuk 15 Afganistan, 8 Orta Afrika ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen açık denizden kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenlerin tek tek ateşleri ölçüldü daha sonra düzensiz göçmenler Küçükkuyu Limanına getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı