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Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 30 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 04:51:09 -
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 30 sığınmacı kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs saat 09.04’te, Menderes ilçesi Özdere açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 2 adet can salı içerisindeki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 30 sığınmacı kurtarıldı.


Öte yandan, sığınmacıların kurtarılma anına ait yayımlanan görüntülerde, Türk ekiplerinin korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla beyaz tulumlar giydiği ve kurtarılan sığınmacıların tek tek ateşleri ölçülerek Sahil Güvenlik Botu’na alındıkları görünmekte.

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