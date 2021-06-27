Yunan profesörden olay itiraf: Türkiye için bizi kurban edebilirler

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Bir televizyon kanalına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan Profesör İonnis Mazis, Türkiye hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Bizi kurban edecekler"

"Türkiye'nin amacı ABD ve NATO'ya daha dostane ve ulaşılabilir bir yüz olduğunu göstermek" diyen Mazis, Türkiye ve NATO'nun yeniden yakınlaşmasından ciddi endişe duyduğunu belirterek "Çünkü karşılığında Yunanistan'ı kurban edecekler. Bundan çok korkuyorum ve endişeleniyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Yunanistan'a karşı baskı uygulamak için bir pazarlık kozu olarak kullanacağı hezeyanında bulunan Mazis, şunları kaydetti:

"Bu yüzden iyi silahlarla donanmamız gerekli. Ve iyi silahlar Fransız silahlarıdır. Çünkü ABD ile Türkiye arasında anlaşmalar yapıldığında Erdoğan ile veya halefiyle fark etmez, ABD'nin o zamanki duruşu Ankara rejimine karşı bugünkü gibi olmayacak. Türkiye tekrar istikrarlı bir ülke ve NATO'nun mükemmel bir müttefiki olarak kabul edilecek. O zaman ciddi bir sorunumuz olacak."