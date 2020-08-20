Yunan profesörden çarpıcı Türkiye itirafı: Onlardan korkuyoruz

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"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunan profesör İoannis Mazis, katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın Türkiye karşısında çaresiz kaldığını resmen itiraf etti.

ABD'nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki askeri gücünü yavaş yavaş çekmeye başladığını hatırlatan Mazis, Fransa'nın bölgede oluşan bu güç boşluğunu doldurmak istediğini ifade etti.

Fransa'nın Türkiye düşmanlığı bu yüzden

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Lübnan'ı yeniden Fransız mandası altına almak istediğini belirten Mazis, ayrıca Macron'un Türkiye'ye karşı neden düşmanca bir tavır takındığını da açıkladı.

Libya'nın Türkiye'nin elien geçmesi durumunda Fransa'nın ağır yara alacağını dile getiren Mazis, "Libya Türkiye'nin kontrolüne geçerse bu ülkeden Fransa'ya giden doğalgaz transferlerinin yüzde 20'si Türkiye tarafından kontrol edilecek. Libya'dan ayrılacak olan göç akışı da Fransa için büyük anlam ifade ediyor. Tüm göçmenler buradan Fransa'ya gidecek. Böyle giderse Türkiye Doğu Akdeniz'in kontrolünü ve hakimiyetini kendi eline alacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın koordinesinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Mısır arasında Türkiye'ye karşı bir ittifak kurulması gerektiğini dile getiren Yunan profesör, "Bu ittifak omurga olarak büyük enerjiye sahip olacak. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı savunma ve güvenlik sağlayabilecek bir kale olacak"

GKRY ile Fransa arasında yapılan askeri işbirliği anlaşmasına değinen Mazis, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anatasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile işbirliğinde çok haklıydı. Şu anda Kıbrıs'ın Fransa'nın koruması altında olduğunu görüyoruz. Orada konuşlandırılacak olan Rafeal uçaklarını ve Charles de Gaulle uçak gemisini alabilecek yeni bir tesis inşa ediliyor." dedi.

Konuşmasında Yunan hükümetine de sitem eden Mazis, Yunan idarecilerinin Türkiye'ye karşı adım atmakta çok geç kaldığını sözlerine ekledi. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığının içerisinde faaliyet yürüttüğünü iddia eden Mazis, Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarını "yasadışı" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Türkiye'den korkuyor

Mazis, GKRY ile Yunanistan arasında bir MEB anlaşması imzalanmamış olmasını da "çok mantıksız" olarak değerlendirdi. "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı adım atma konusunda neden geç kaldığını" soran spikere ise Mazis, "Çünkü bir korkağın tekiyiz" cevabını verdi. İoannis Mazis, Yunanistan'ın GKRY ile MEB anlşmasını Türkiye'den korktuğu için yapamadığını ifade etti.