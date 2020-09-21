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Gündem Yunan paçavrasının alçak manşetine suç duyurusu
Gündem

Yunan paçavrasının alçak manşetine suç duyurusu

Yunanistan'da yayımlanan ahlak yoksunu "Dimokratia" gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti sonrası harekete geçildi. Erdoğan'ın avukatı Yunan paçavrasının alçak manşeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:58:00 - 2020-09-21 11:06:20
Yunan paçavrasının alçak manşetine suç duyurusu

Türkiye karşısında Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan medya üzerinden nefret kusmaya başladı.

Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.

Yunan paçavrasının alçak manşetine karşı Erdoğan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu.

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