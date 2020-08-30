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Gündem Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adasına asker gönderdi. Yunan askerler adaya turist botuyla geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:17:00 - 2020-08-30 11:29:24
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine geldi. Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Yunanistan’ı kışkırtarak Türkiye’nin üzerine salarken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Akdeniz’deki varlığını arttırdı.

Almanya’nın girişimleriyle faaliyetleri kısa bir süreliğine durdurulan Oruç Reis’in bölgede yeniden sondaj çalışmalarına başlaması üzerine  Atina yönetimi araştırma çalışmasını sekteye uğratmak için çeşitli provokasyonlara imza atıyor.

Dün Oruç Reis gemisini taciz eden 2 Yunan savaş uçağı Türk savaş uçakları tarafından püskürtülmüştü.

Turist kılığında Meis adasına asker gönderdiler

Yunanistan bugün de asker konuşlandırması yasak olan Türkiye’nin 2 kilometre uzağındaki Meis adasına asker yolladı. Yunan askerlerin Meis Adası'na turist feribotlarıyla geldikleri görüntüler basına yansıdı.

Atina yönetimi 1923 tarihinde imzalanan Lozan ve 1947 tarihinde imzalanan Paris Anlaşmaları gereği silahlandırılması yasak olan adaları 1960’lı yıllardan bu yana çeşitli yöntemlerle silahlandırıyor. Askeri ve siyasi uzmanlar uluslararası anlaşmaları yok sayan Yunan hükümetinin Avrupa’nın desteğiyle savaş hazırlığı yaptığı görüşünde.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Sizemi soracaklar burnumuzun dibimdeki adaları kavatlar ilk önce İtalya ya verirken ne bok yiyorlardı adaları vereceksiniz kara suları diye ananızdan yenş şeyler çıkaraxaksınız ne Memleket
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yandımali

kıyamet savaşı yaklaşıyor hazırlıklı olmak lazım halkı en azından manen hazırlamak gerekli birlik olursak bu savaşı her türlü kazanırız lakin gerçekte maalesef birlikten uzağız içimizdede çok hain var suriyeden beter oluruz alimallah...
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