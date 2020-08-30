Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine geldi. Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Yunanistan’ı kışkırtarak Türkiye’nin üzerine salarken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Akdeniz’deki varlığını arttırdı.

Almanya’nın girişimleriyle faaliyetleri kısa bir süreliğine durdurulan Oruç Reis’in bölgede yeniden sondaj çalışmalarına başlaması üzerine Atina yönetimi araştırma çalışmasını sekteye uğratmak için çeşitli provokasyonlara imza atıyor.

Dün Oruç Reis gemisini taciz eden 2 Yunan savaş uçağı Türk savaş uçakları tarafından püskürtülmüştü.

Turist kılığında Meis adasına asker gönderdiler

Yunanistan bugün de asker konuşlandırması yasak olan Türkiye’nin 2 kilometre uzağındaki Meis adasına asker yolladı. Yunan askerlerin Meis Adası'na turist feribotlarıyla geldikleri görüntüler basına yansıdı.

Atina yönetimi 1923 tarihinde imzalanan Lozan ve 1947 tarihinde imzalanan Paris Anlaşmaları gereği silahlandırılması yasak olan adaları 1960’lı yıllardan bu yana çeşitli yöntemlerle silahlandırıyor. Askeri ve siyasi uzmanlar uluslararası anlaşmaları yok sayan Yunan hükümetinin Avrupa’nın desteğiyle savaş hazırlığı yaptığı görüşünde.