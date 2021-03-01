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Gündem Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı
Gündem

Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:28:00 -
Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

2021 yılında envantere girecek olan AKINCI TİHA Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Suriye, Libya ve Karabağ'da başarı elden Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI TİHA'nın test aşamalarını yakından eden Yunan basını, Atina'nın Türk SİHA'larına karşı kapsamlı bir çözüm aradığını ve buna karşı yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.

Türk SİHA'larına karşı çare arıyorlar

Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un parlamentodaki Türk İHA'larına karşı lazer sistemlerinin değerlendirildiği yönündeki sözlerine yer veren Yunan basını, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'un Uluslararası Savunma Fuarı "IDEX 2021" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarete dikkat çekti.

Bayraktar TB2'leri Ruslar bile durduramadı

Suriye ve Libya'da başarılı şekilde görevini icra eden Bayraktar TB2'leri Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını yazan Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

star.com.tr

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Yorumlar

Şu Yunan'ı bırakın.

Ülkemizin birçok sorunu varken Yunan'ı? Ekonomi, pandemi ve sağlık, eğitim...Bu sorunları çözelim Yunan'la sorun er geç çözülecek. Çözüm olmasa biz çekersek Yunan'da çekecek.
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Vahap Kalyoncu

Birileri sizin yaptığınız iha haberlerini arşivliyor haberiniz olsun artık bu kadar methetmeyin ki düşman da önlem almak için var gücüyle çalışmasın.demedi demeyin.
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