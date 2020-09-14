Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege Denizi'nde sık sık mülteci botlarını delerek sığınmacıları ölüme terk eden Yunanistan, ırkçı ve nefret dolu söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafızlık görevi yapan M.Y isimli şahıs sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşımdabulundu.

"Hareket eden hedeflere atış yapmak için sabırsızlanıyorum"

Sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulunan M.Y. asker tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafa “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum.” sözlerini ekleyerek paylaştı. Paylaşımın tepki toplaması üzerine açıklama yapan savcılık, M.Y isimli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediği ve kin ve nefret suçundan dolayı soruşturma başlatılması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.





