Yunan medyasından şok eden çıkış! 'Doğu Akdeniz'i Türklere bırakalım'

2029 yılına kadar 8 savaş gemisi almak isteyen Yunanistan 2 milyar Euro'yu gözden çıkardı. Yunan medyasında yer alan biz analizde, "Yüzey Filosunu 2029'a kadar güçlendirmek için yaklaşık 2,2 milyar avroluk bir kredisi bulunuyor. Sorun şu ki, Yunanistan Deniz Kuvvetleri bu miktarla yalnızca 3 korvet alabiliyor." ifadelerine yer verdi.

Donanmasını güçlendirmek isteyen Yunanistan'da kredi krizi yaşanıyor. 2029 yılına kadar 8 savaş gemisi almamız lazım diyen Yunan medyası çarpıcı bir analize imza atti.

Yunan Deniz Kuvvetleri belki de yakın tarihinin en kötü anını yaşıyor diyen Yunan medyası, "2020 yılında açıklanan 5,5 milyar avro tutarındaki modernizasyon programında şu ana kadar yalnızca 3 KIMON sınıfı gemi güvence altına alınırken, bunların tamamlanması için daha fazla fona ihtiyaç duyulacak." ifadelerini kullandı.

FDI'ın inşaat şirketi Naval Group, 4'üncü fırkateynin alımı için iyi bir fiyat tartışıyor olsa da fiyatın 1,1 milyar avronun altında olması beklenmiyor diyen Yunan merkezli Flight GR, Birinci sınıf Amiral Ronarc'h'ın olası bir satın alımı ne kadar düşük olacak ki bu Yunan Deniz Kuvvetleri'nin özellikle istemediği bir şeydir, çünkü savaş gücü açısından Yunan konfigürasyonundan daha düşüktür (76 mm'lik top bir toptur). tek cephane beslemesi, Aster 30 füzeleri için yalnızca 16 hücre vardır, RAM fırlatıcı için herhangi bir hüküm yoktur" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'İ TÜRKLERE BIRAKALIM"

Teorik olarak şu anda Yunan Deniz Kuvvetleri'nin Yüzey Filosunu 2029'a kadar güçlendirmek için yaklaşık 2,2 milyar avroluk bir kredisi bulunuyor diyen Yunan medyası, "Sorun şu ki, Yunan Deniz Kuvvetleri bu miktarla yalnızca 3 korvet alabiliyor." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Analize devam eden Yunan medyası, Constellation fırkateynleri gelse bile Deniz Kuvvetleri en erken 2037-2040'a kadar yeterli sayıda gemiye sahip olacak. Yani çok uzak ve biz korkuyoruz çünkü Doğu Akdeniz'de bizim varlığımız ve nüfuzumuz olmadan çeşitli gelişmeler yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla ikili bir çıkmaz ortaya çıkıyor diyen Yunan medyası, "Ya Deniz Kuvvetleri için büyük bir meblağ bulun, ki bu, bugünkünden daha iyi ekonomik zamanlarda bile tamamen ulaşılamaz bir şey, ya da Doğu Akdeniz'i Türkiye'nin eline bırakın" dedi.

Yunan donanmasının yeniden satın almak zorunda kalacağı ilk gemiler kendi MEKO200HN'si olacak diyen Yunan basını, "Her ne kadar Deniz Kuvvetleri dışından ve içinden çeşitli kişiler gemilerin modernizasyonunu engellemek için birçok engel getirmiş olsalar da, Şube liderliği her zaman onları geliştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"GEMİ ALACAK PARAMIZ YOK"

Sonuçta Donanma 2010'dan beri MEKO'larla ilgileniyor ve bunların iyileştirilmesine yönelik senaryolar üzerinde çalışıyor diyen Yunan medyası analize şöyle devam etti;

"Şimdi ise gemilerin modernizasyon sürecinde ne gibi sorunlara yol açacağını bilmiyoruz diyemeyiz, çünkü onlar da bu riski göze almak istemeyen aday yükleniciler tarafından dikkatle kontrol edilmiştir. riskler. Yani eğer bu birkaç yıl önce bir sorun olarak mevcutsa, artık bunun caydırıcı olduğunu tartışamayız. Aslına bakılırsa, PN uzun bir süredir ilgili planlama ve müzakereyi oldukça yetkin bir Kaptan'a devretmiştir ve bazı yöneticilerde gerekli bilgi mevcuttur.

Şimdi yükseltmenin toplam maliyeti yaklaşık 850 milyon euro, buna ilave sistemler, sonar, ana silahın yükseltilmesi, yakın savunma sistemleri vb. için 250 milyon euro daha eklememiz gerekiyor. Bir bütün olarak gemileri büyük ölçüde güçlendirecek iyileştirmeler yapılırken, kurulacak otomasyonlarla hizmet veren mürettebatın belki de 150 kişinin altına indirilmesi mümkün olacak. Yani hizmet ömrü yaklaşık 20 yıl olan 4 adet yüksek değerli gemi için toplam 1,1 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz.

Kullanılmış gemilerin çözümü uzun yıllardır donanma tarafından değerlendiriliyor ve ne yazık ki geçmişte iyi tekneler için çeşitli fırsatları kaçırmış olduğundan artık onlara karşı bir "hoşgörüsüzlük" geliştirmiş görünüyor. Ancak günümüzde dünya çapında kullanılan değerli gemilerin, eğer mevcutsa, MEKO200HN fırkateynleriyle aynı yaşta veya daha eski olduğu bir gerçektir.

Dolayısıyla donanma bünyesinde Amerikan LCS'nin tercih edilmesiyle orta vadede nasıl bir çözüm sağlanabileceğine dair düşünce ve planlar devam ediyor. Bunlara iyi bilinen olumsuz tanıtım ve ilgili endişeler eşlik ediyor. Ancak yeni bir korvetin maliyeti donanmanın istediği konfigürasyonda 700 ila 750 milyon avro civarındaysa ve hatta yalnızca 16 MICA VL veya CAMM-ER seviye füzesi varsa, 10 yıldan az ömrü olan gemiler konusunda neden bu kadar "seçici" olalım ki?

İlk ve ciddi cevap, LCS'lerin temel donanıma sahip olmasıdır. Ve gerçekten de 57 mm'lik bir top, Hellfire fırlatıcıları ve RAM fırlatıcı, büyük bir yüzey gemisi rolü için yeterli değil. Ancak bu durumun düzeltilip düzeltilemeyeceği ve ne pahasına olursa olsun senaryoların odaklandığı yer burasıdır.

İlk sayfamızda yazdığımız gibi, PN LCS 13, 15, 17 ve 19'u istiyor, ancak ABD Donanması bize zaten kullanımdan kaldırılmış LCS 5, 7, 9 ve 11'i öneriyor. Ancak bunların hizmete geri dönmesi için fon gerekiyor, öğrendiğimiz gibi ..."